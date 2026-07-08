Audy Item Hamil Anak Ketiga, Iko Uwais Cerita Begini

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Aktor Iko Iwais membagikan kabar bahagia serta kekhawatirannya tentang kehamilan anak ketiga sang istri, Audy Item.

Di usia yang ke-43, Audy Item mengandung calon anak ketiganya.

Iko Uwais mengakui lebih rewel terhadap sang istri yang kini tengah mengandung di usia yang tak lagi muda.

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"Ya, pasti otomatis ada kekhawatiranlah buat masalah yang apa umur yang masih muda saja pasti ada otomatis, kan, yang enggak ada jadi ada kan. Apalagi sekarang ada komorbid Audy-nya, pasti otomatis saya lebih rewel, Audy-nya lebih hati-hati," ujar Iko Uwais di kawasan Jakarta Pusat, Senin (6/7).

Keduanya kini makin saling menjaga agar kandungan Audy Item selalu sehat, begitu pun dengan kondisi sang istri.

"Akhirnya sekarang untuk ego untuk buat masalah pola makan, stamina, kondisi dia pasti otomatis akan lebih berpikir banyak. Enggak cuman buat dirinya sendiri, tapi sekarang buat jabang bayi yang ada di perutnya. Jadi, lebih, lebih hati-hati sih dia," kata Iko Uwais.

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Dia mengatakan asupan dan pola makan Audy Item pun lebih diperhatikan demi kesehatan sang istri dan calon bayi.

"Kalau dari dokter sih pasti otomatis makannya, ya, balik lagi yang tadi, lebih terkontrol, enggak untuk kepuasan dia sendiri, tetapi lebih mementingkan kesehatan sama jabang bayinya saja sih," ucap aktor 43 tahun tersebut.