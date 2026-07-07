Audy Item Hamil Anak Ketiga, Iko Uwais Ungkap Respons Dua Anaknya

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Audy Item tengah mengandung calon anak ketiganya dengan Iko Uwais.

Iko Uwais menceritakan tentang respons kedua anaknya ketika mengetahui kabar bahagia tersebut.

Dia mengatakan putri keduanya sangat antusias begitu mengetahui akan memiliki adik.

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"Kalau yang kedua sih kayak, 'Yes!' Dia soalnya kan apa, butuh temannya, dalam arti bukan butuh teman," ujar Iko Uwais di kawasan Jakarta Pusat, Senin (6/7).

Tak hanya anak keduanya, putri sulungnya juga antusias menantikan kelahiran calon adiknya.

"Atreya juga kayaknya nungguin juga sih, sayang. Jadi mereka, mereka lumayan excited sih dengan kehadiran adiknya," kata Iko Uwais.

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Dia mengungkapkan sang istri merasa emosional tatkala mengetahui soal kehamilannya.

Menurutnya, Audy Item merasa bersyukur sekaligus tak menyangka karena masih diberi kepercayaan untuk mengandung anak ketiganya di usia yang ke-43.