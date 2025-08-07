Augusto Fernandez Membocorkan Pengembangan Mesin V4 Yamaha untuk MotoGP

Kamis, 07 Agustus 2025 – 08:41 WIB

jpnn.com - Pembalap penguji Yamaha MotoGP, Augusto Fernandez mengungkap perihal pengembangan prototipe mesin V4 saat tampil sebagai wildcard di Brno.

Mesin V4 Yamaha memang sudah beberapa kali diuji dan kabarnya akan menjadi kekuatan baru untuk motor mereka pada MotoGP 2026.

Seperti diungkapkan Fernandez bahwa fokus pengembangan Yamaha saat ini telah beralih signifikan ke mesin V4.

“Kami perlu mempercepat prosesnya jika kami ingin balapan dengan V4 tahun depan, kami masih perlu banyak bekerja,” kata Fernandez.

“Paketnya belum lengkap. Mesinnya belum lengkap. Semuanya masih sangat awal, sasis pertama.”

Fernandez menilai potensi motor tersebut menjanjikan, meski belum cukup cepat untuk target kompetisi.

“Kelihatannya bagus. Semuanya terlihat sangat positif. Namun, masih belum cukup cepat untuk menentukan tahun depan,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa dalam beberapa bulan mendatang, Yamaha berencana melakukan lebih banyak pengujian untuk mempercepat persiapan menuju akhir musim.