AUKSI Bagikan 3 Cara Jitu Sebelum Ikut Lelang Mobil Bekas, Simak

Selasa, 04 Agustus 2026 – 00:26 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Melakukan pembelian mobil bekas melalui balai lelang menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk mmendapatkan unit sesuai kebutuhan.

Namun, kebutuhan tersebut perlu didukung perhitungan anggaran yang matang.

Tujuannya agar tidak mengganggu stabilitas keuangan pribadi maupun modal operasional.

Head of AUKSI, Bady Qadarsyah mengungkapkan perhitungan yang matang sebelum membeli kendaraan di balai lelang merupakan perhatian maksimal.

"Perencanaan anggaran membantu calon pembeli mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan finansial," kata Bady dalam siaran persnya, Senin (3/8).

Setidaknya terdapat tiga hal utama yang perlu dipersiapkan sebelum mengikuti lelang mobil bekas agar proses pembelian dapat dilakukan secara lebih terarah.

Pertama tentukan batas maksimal penawaran. Tetapkan harga tertinggi yang akan diajukan saat proses penawaran atau bidding.

Pastikan perhitungan tersebut turut mencakup estimasi biaya administrasi lelang dan kemungkinan biaya perawatan setelah kendaraan diterima.