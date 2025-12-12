Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

AUKSI Meluncurkan Aplikasi Lelang, Bidding Mobil Kini Makin Praktis

Jumat, 12 Desember 2025 – 18:47 WIB
AUKSI Meluncurkan Aplikasi Lelang, Bidding Mobil Kini Makin Praktis - JPNN.COM
Aplikasi lelang kendaraan by AUKSI app. Foto: auksi

jpnn.com, JAKARTA - Balai Lelang Asta Nara Jaya (AUKSI) memperkenalkan AUKSI App, sebuah aplikasi baru yang menghadirkan pengalaman “Lelang dalam Genggaman”.

Peluncuran aplikasi sekaligus menjadi gebrakan digital AUKSI dalam memudahkan pelanggan mengikuti proses lelang kendaraan.

Melalui aplikasi, seluruh proses yang sebelumnya tersebar di beberapa platform kini dipusatkan dalam satu pintu.

Mulai dari melihat unit, registrasi, bidding real-time, hingga pengurusan dokumen—semuanya bisa diakses lewat smartphone.

Tampilan yang lebih user-friendly membuat pengalaman mengikuti lelang jadi lebih cepat, ringkas, dan tanpa batasan lokasi.

Salah satu fitur kunci AUKSI App ialah deposit terintegrasi, memungkinkan pengguna memindahkan atau menggunakan kembali deposit antar-event tanpa proses manual berulang.

Urusan dokumen seperti pengambilan unit maupun BPKB juga bisa diurus langsung lewat aplikasi, sehingga pelanggan tak perlu lagi melakukan kontak atau kunjungan fisik berkali-kali.

Bagi pelanggan lama, proses migrasi tidak merepotkan. Seluruh data otomatis tersinkronisasi, sehingga tidak perlu daftar ulang.

TAGS   Auksi  Auksi App  aplikasi lelang AUKSI App  lelang mobil lewat aplikasi AUKSi 
