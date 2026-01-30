Aula Pesantren Roudlotut Tholibin Diresmikanb, Nilainya Rp 1,9 Miliar

jpnn.com, BANYUMAS - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meresmikan Gedung Aula Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (29/1/2026).

Pembangunan fasilitas tersebut menelan anggaran sebesar Rp1.926.000.000 melalui Program Kemaslahatan BPKH.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, mengatakan pendanaan pembangunan aula bersumber dari Nilai Manfaat hasil pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) yang dikelola secara produktif dan profesional tanpa mengurangi pokok dana.

“Penyaluran ini merupakan mandat undang-undang agar dana umat memberikan dampak sosial yang luas, berkelanjutan, dan transparan. Pendidikan pesantren menjadi prioritas karena merupakan investasi jangka panjang,” ujar Fadlul.

Dia menambahkan, keberadaan aula tersebut diharapkan dapat mengatasi keterbatasan fasilitas yang selama ini dihadapi pesantren, sehingga kegiatan belajar-mengajar, pengajian, dan pembinaan santri dapat berjalan lebih optimal.

Ketua BAZNAS KH Noor Achmad mengatakan, sinergi BPKH dan BAZNAS memastikan dana umat kembali kepada masyarakat dalam bentuk infrastruktur yang bermanfaat langsung.

“Aula ini merupakan investasi sosial jangka panjang bagi umat dan bagian dari penguatan peran pesantren dalam pembangunan bangsa,” kata Noor Achmad.

Selain mendukung kegiatan internal pesantren, gedung aula juga dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai pusat kegiatan keagamaan.