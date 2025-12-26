Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Aura Kasih Mendadak Jadi Perbincangan Netizen, Ini Sebabnya

Jumat, 26 Desember 2025 – 05:55 WIB
Aura Kasih saat diwawancarai awa media di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (28/4). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Nama Aura Kasih belakangan jadi perbincangan netizen di media sosial. Sebab, dia dirumorkan punya hubungan gelap dengan Ridwan Kamil.

Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap mengecek informasi soal adanya aliran uang kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan bank BUMD dari Ridwan Kamil kepada Aura Kasih.

Hal tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo seperti dilansir Antara, Kamis (25/12).

“Informasi-informasi dari masyarakat seperti ini tentu menjadi pengayaan bagi penyidik, dan ini penting. Nanti kami akan cek validitas dari informasi tersebut,” kata Budi Prasetyo.

Menurutnya, salah satu cara mengecek kebenaran informasi tersebut yakni dengan memanggil pihak-pihak yang mengetahui.

Oleh sebab itu, KPK membuka kans memeriksa mantan gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Aura Kasih untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

“Kami akan cek, dan tentunya nanti bisa dilakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang bisa menjelaskan terkait dengan informasi tersebut,” jelasnya.

Selain itu, Budi Prasetyo menyebut masyarakat yang memiliki data ataupun informasi awal yang valid terkait kasus tersebut, bisa menyampaikan kepada KPK.

Sumber Antara

TAGS   Aura Kasih  Ridwan Kamil  Ridwan Kamil dan Aura Kasih  Kasus Aura Kasih 
