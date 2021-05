Aurel Hermansyah Blak-Blakan soal Kali Pertama Ciuman Panas dengan Atta Halilintar

jpnn.com - YouTuber Atta Halilintar dan istrinya, Aurel Hermansyah blak-blakan membicarakan urusan ranjang keduanya setelah menikah.



Melalui kanal Atta Halilintar di Youtube, Aurel bahkan membeberkan pertama kali mereka berciuman.



Hal itu berawal dari pertanyaan warganet soal first kiss pasangan selebritas tersebut.



Pelantun Hari Bahagia itu pun dengan santai menjawab bahwa mereka pertama kali berciuman setelah resmi menyandang status sebagai suami istri.



"First kissnya pas malam pertama, french kiss lagi," ujar Aurel seraya tertawa malu, dikutip JPNN, Minggu (2/5).



Putri Anang Hermansyah itu juga mengatakan sang suami begitu agresif. Meskipun malu, keduanya tetap menjawab pertanyaan dari warganet dengan jujur.



"Harus jujur dong. Itu pas malam sampai kamar langsung," kata Aurel seraya bercanda.



Menanggapi ucapan sang istri, Youtuber berusia 26 tahun itu pun bertanya maksud jawaban putri Krisdayanti tersebut.



"Itu joget maksudnya," ucap Aurel.



"Oh joget," tutur Atta seraya tersenyum.



Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah resmi menikah pada 3 April 2021, di Hotel Raffles, Setiabudi, Jakarta Selatan. (mcr7/jpnn)



