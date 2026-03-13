Close Banner Apps JPNN.com
Aurelie Moeremans Akhirnya Dikaruniai Anak Pertama

Jumat, 13 Maret 2026 – 06:06 WIB
Aurelie Moeremans Akhirnya Dikaruniai Anak Pertama
Aurelie Moeremans dan Tyler Bigenho. Foto: Instagram/aurelie

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Aurelie Moeremans dan Tyler Bigenho akhirnya dikaruniai anak pertama.

Kabar bahagia tersebut dibagikan melalui akun masing-masing di Instagram pada Kamis (12/3).

Aurelie Moeremans ternyata melahirkan anak pertama dari pernikahannya dengan Tyler Bigenho pada 10 Maret 2026.

"Kami adalah orang tua. 10.03.2026," ungkap Aurelie Moeremans.

Akan tetapi, pemain film Baby Blues itu belum mengungkap jenis kelamin bayi yang baru dilahirkan.

Aurelie Moeremans dan Tyler Bigenho juga masih merahasiakan nama anak pertama tersebut.

Meski demikian, kabar bahagia yang dibagikan oleh pasangan itu langsung disambut antusias oleh rekan dan penggemar.

Sejumlah selebritas hingga netizen mengucapkan selamat atas kelahiran buah hati Aurelie Moeremans dan Tyler Bigenho.

