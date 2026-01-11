Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Aurelie Moeremans Angkat Luka Masa Lalu, Pengakuannya Bikin Tersentuh

Minggu, 11 Januari 2026 – 18:54 WIB
Aurelie Moeremans Angkat Luka Masa Lalu, Pengakuannya Bikin Tersentuh - JPNN.COM
Aktris Aurelie Moeremans. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Aurelie Moeremans memperkenalkan buku perdananya berjudul Broken Strings: Fragments of a Stolen Youth.

Buku ini membuka sisi lain perjalanan hidup Aurelie Moeremans yang selama ini jarang disampaikan ke publik.

Melalui unggahan di akun Instagram miliknya pada Minggu (11/1), dia menjelaskan bahwa memoar tersebut berisi kisah pribadinya semasa remaja.

Baca Juga:

Dia menyebut buku itu ditulis tanpa tambahan dramatisasi dan berasal dari sudut pandangnya sebagai korban.

“Buku ini adalah kisah nyata tentang aku. Tentang bagaimana aku di-grooming waktu umur 15 tahun oleh seseorang yang hampir dua kali umur aku. Tentang manipulasi, kontrol, dan proses pelan-pelan belajar menyelamatkan diri sendiri,” tulis Aurelie.

Aurelie mengatakan bahwa isi bukunya disampaikan secara jujur tanpa romantisasi. Dia menyebut cerita tersebut sudah menjangkau banyak pembaca.

Baca Juga:

“Sudah dibaca puluhan ribu orang. Cerita yang menyentuh banyak hati, enggak bisa dihapus,” ujarnya.

Buku ini, menurutnya, menjadi bagian dari proses penyembuhan yang dia jalani selama bertahun-tahun.

Aurelie Moeremans menarik perhatian publik lewat memoar barunya yang mengungkap masa remajanya.

