Aurelie Moeremans Buka Suara soal Isu Janda Sebelum Menikah dengan Tyler Bigenho

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Aurelie Moeremans akhirnya buka suara soal isu lama yang menyebut dirinya pernah berstatus janda sebelum menikah dengan Tyler Bigenho.

Bintang film Baby Blues ini menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar dan meminta publik berhenti mempercayai informasi yang tidak sesuai fakta.

Dalam video yang beredar di TikTok pada Minggu (11/1), Aurelie mengaku banyak menerima pertanyaan mengenai statusnya di masa lalu.

Dalam pernyataannya, Aurelie menegaskan dirinya baik-baik saja dan sudah jauh meninggalkan masa lalunya.

"I'm fine, itu sudah lama banget, aku juga sudah move on dan sekarang aku sudah bahagia banget sekarang,” ujarnya.

Dia menilai banyak pemberitaan yang tidak sesuai fakta dan turut menambah drama dalam hidupnya.

Aurelie mengaku selama sembilan tahun disebut janda oleh sejumlah media, padahal hal itu tidak benar.

“Banyak sekali yang tambah-tambahin, banyak banget yang tidak benar juga. Salah satunya, sudah sembilan tahun aku disebut janda oleh media,” katanya.