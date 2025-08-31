Close Banner Apps JPNN.com
Aurelie Moeremans Ternyata Pernah Ditawari Masuk Partai Poltik, Begini Kronologinya

Minggu, 31 Agustus 2025 – 13:13 WIB
Aurelie Moeremans. Foto: Instagram/aurelie

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Aurelie Moeremans buka suara soal pengalaman dirinya yang pernah ditawari untuk masuk ke dunia politik.

Melalui akunnya di Instagram, dia mengaku pernah beberapa kali ditawari untuk masuk partai politik.

Namun, Aurelie Moeremans tidak pernah menerima tawaran tersebut karena memang tidak tertarik.

"Melihat berita yang sekarang tuh bikin aku bersyukur banget selalu tolak-tolakin setiap aku ditawari masuk partai atau politik apa pun. Karena, aku ditawarin beberapa kali," ungkap Aurelie Moeremans, Minggu (31/8).

Perempuan berusia 32 tahun itu mengatakan kali pertama ditawari untuk masuk ke dunia politik pada 2016 silam.

Kala itu, ada seorang aktris senior yang menghubunginya dan mengajaknya bertemu.

Aurelie Moeremans mengaku, saat itu dirinya dikenalkan dengan bos salah satu partai.

"Aku diajak gabung. Terus aku langsung dikasih tahu per bulannya bisa dapat sebegini nih, ratusan juta," ucapnya.

Aktris Aurelie Moeremans buka suara soal pengalaman dirinya yang pernah ditawari untuk masuk ke dunia politik.

