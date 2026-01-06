Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Australia Hentikan Penyelidikan Antidumping, Ekspor Rebar RI Kembali Buka

Selasa, 06 Januari 2026 – 19:37 WIB
Australia Hentikan Penyelidikan Antidumping, Ekspor Rebar RI Kembali Buka - JPNN.COM
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Australia resmi menghentikan penyelidikan antidumping terhadap produk baja tulangan sirip atau hot rolled deformed steel reinforcing bar (rebar) asal Indonesia.

Keputusan strategis ini kembali membuka ruang ekspor baja nasional ke Australia.

Sebelumnya, arus perdagangan komoditas ini sempat terhambat akibat adanya proses penyelidikan dumping yang berjalan.

Baca Juga:

Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso berharap keputusan ini dapat memulihkan ekspor rebar Indonesia yang sempat tertahanselama proses investigasi berlangsung.

“Penghentian penyelidikan ini menjadi sinyal positif bagi kinerja perdagangan luar negeri sektor baja," ujar Mendag Budi Santoso yang akrab disapa Busan tersebut, dikutip Selasa (6/1).

"Akses pasar Australia yang kembali terbuka akan memperkuat daya saing produk baja Indonesia di pasar Negeri Kanguru,” imbuhnya.

Baca Juga:

Bersamaan dengan itu, komitmen perusahaan eksportir Indonesia yang bersikap kooperatif dinilai sangat membantu proses investigasi.

Dengan demikian, akhir proses penyelidikan antidumping yang objektif menghasilkan kesimpulan yang adil

Pemerintah Australia resmi menghentikan penyelidikan antidumping terhadap produk baja tulangan sirip atau rebar asal Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   antidumping  ekspor  Mendag Budi Santoso  Pemerintah Australia  Mendag 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp