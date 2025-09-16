Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - ABC Indonesia - ABC Indonesia

Australia Lakukan Kajian Terhadap Risiko Perubahan Iklim, Hasilnya Mencengangkan

Selasa, 16 September 2025 – 23:47 WIB
Australia Lakukan Kajian Terhadap Risiko Perubahan Iklim, Hasilnya Mencengangkan - JPNN.COM
Pemerintah Australia merilis penilaian risiko terkait perubahan iklim untuk pertama kalinya. ()

Satu setengah juta warga Australia berisiko terdampak akibat kenaikan permukaan air laut pada tahun 2050, kecuali jika perubahan iklim bisa diatasi dengan baik.

Ini adalah salah satu peringatan yang dihasilkan dari penilaian risiko iklim yang pertama kalinya dibuat pemerintah Australia.

Penilaian risiko tersebut menemukan jika pemanasan global mencapai 1,5 derajat Celcius, permukaan laut akan naik 0,14 meter. 

Baca Juga:

Tapi air laut akan naik 0,54 meter jika suhu naik 3 derajat Celcius dengan negara bagian Queensland memiliki 18 dari 20 wilayah yang paling terpapar.

Penilaian tersebut, yang menjadi hasil kerja paling signifikan terkait iklim yang pernah dibuat pemerintah Australia, juga memperingatkan 597.000 orang tinggal di wilayah yang akan terpapar kenaikan permukaan laut pada tahun 2030.

Dokumen yang penuh dengan peringatan dirilis beberapa hari menjelang komitmen pemerintah Australia terhadap target emisinya untuk tahun 2035, dan sebelum pertemuan PBB, di mana negara-negara akan memperbarui komitmen mereka.

Baca Juga:

Menteri Perubahan Iklim Australia, Chris Bowen, mengatakan penilaian tersebut merupakan peringatan yang jujur ??tentang harga yang harus dibayar jika tidak ada tindakan untuk perubahan iklim.

"Saya rasa banyak warga Australia akan merasa laporan ini konfrontatif … Saya ingin mengatakan kepada semua orang, mari kita bersikap jernih terhadap tantangan yang ada, mari kita bersikap realistis terhadap ancaman yang ada, tetapi mari kita optimistis untuk masa depan," kata Chris.

Satu setengah juta warga Australia berisiko terkena dampak kenaikan permukaan air laut pada tahun 2050 kecuali perubahan iklim dapat diatasi, demikian peringatan setelah pemerintah Australia melakukan penilaian risiko terkait iklim untuk pertama kalinya

Sumber ABC Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Australia  Perubahan iklim  kajian  ABC online 
BERITA AUSTRALIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp