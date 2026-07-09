Australia Makin Serius Kembangkan Biji Kopi Sendiri
Australia adalah salah satu negara dengan konsumen kopi terbesar di dunia.
Tapi kurang dari satu persen kopi yang dikonsumsi ditanam di negaranya, sisanya dari luar Australia.
Saat ini panen kopi sedang dimulai di Atherton Tablelands di Queensland.
Para peneliti dan petani di kawasan tersebut yakin industri kopi domestik memiliki ruang untuk berkembang.
Dengan terus bertambahnya permintaan konsumen, perbaikan metode produksi, dan uji coba varietas kopi baru, memicu optimisme kalau Australia mampu menghasilkan biji kopi dalam negeri yang lebih besar.
Profesor budi daya tanaman dan genetika di Southern Cross University, Tobias Kretzschmar, sudah menguji berbagai varietas kopi selama bertahun-tahun untuk mengidentifikasi jenis yang paling cocok untuk kondisi Australia.
"Kita tidak akan pernah menjadi pasar utama, jadi kita tidak akan pernah bisa memenuhi seluruh permintaan kopi Australia, bahkan jika kita menggenjot produksi ke titik maksimal," katanya.
"Yang kita inginkan adalah intensifikasi yang berkelanjutan."
Meskipun industri kopi Australia terkonsentrasi di Queensland Utara dan New South Wales bagian utara, ada wilayah-wilayah baru yang memiliki potensi
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