Australian Open 2025: Bentrok Saudara di 4 Besar, Indonesia Pastikan 1 Tiket Final

Jumat, 21 November 2025 – 20:12 WIB

jpnn.com - Indonesia memastikan diri menempatkan satu wakil di partai puncak Australian Open 2025.

Kepastian ini hadir setelah dua pasangan ganda putra Tanah Air, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri serta Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani akan saling berhadapan di babak empat besar.

Fajar/Fikri yang menempati unggulan kelima menunjukkan performa solid.

Pada babak perempat final yang berlangsung di State Sports Centre, Sydney, Jumat (21/11/2025), Fajar/Fikri menumbangkan jagoan India Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty dua gim langsung 21-19, 21-15.

Di sisi lain, Sabar/Reza juga tampil luar biasa ketika menghadapi pasangan Jepang Kakeru Kumagai/Hiroki Nishi.

Ganda putra ranking sembilan dunia itu menang straight game dengan skor 21-17, 21-13.

Bertemunya Fajar/Fikri dan Sabar/Reza di babak semifinal membuat Indonesia dipastikan memiliki satu wakil di partai puncak Australian Open 2025.

Potensi terjadinya All Indonesian Final bahkan mungkin terjadi karena di semifinal lainnya menempatkan pasangan muda Raymond Indra/Nikolaus Joaquin yang akan menghadapi duo Malaysia Goh Sze Fei/Nur Izzuddin.