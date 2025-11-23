Australian Open 2025: Komentar Bijak Fajar/Fikri Seusai Kalah dari Raymond/Nikolaus

Minggu, 23 November 2025 – 15:54 WIB

jpnn.com - Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri di luar dugaan kalah dari juniornya Raymond Indra/Nikolaus Joaquin di babak final Australian Open 2025.

Fajar/Fikri harus puas menjadi runner up setelah tumbang lewat pertarungan tiga gim 22-20, 10-21, 21-18 di State Sports Centre, Sydney, Australia, Minggu (23/11/2025).

Respons Dewasa Fajar

Meski hasilnya jauh dari ekspektasi, Fajar mengakui bahwa kekalahan tersebut perlu diterima dengan lapang dada.

Pemain berusia 30 tahun itu menilai performa Raymond/Joaquin sepanjang turnamen sangat luar biasa.

"Hasilnya memang tidak sesuai harapan, kami kembali jadi runner up."

"Pasti kecewa tapi tetap harus disyukuri terutama melihat penampilan junior kami Raymond/Joaquin," ucap Fajar.

Perjalanan Kejutan Raymond/Joaquin

Fajar juga menyoroti perjalanan naik kelas yang dialami juniornya tersebut.

Dalam satu tahun, Raymond/Joaquin melompat dari level Sirkuit Nasional hingga menjuarai turnamen Super 500 pertama mereka.