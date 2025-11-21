Australian Open 2025: Match Point Hilang, Penyesalan Alwi Farhan Seusai Gagal ke Semifinal

Jumat, 21 November 2025 – 11:15 WIB

jpnn.com - Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan harus mengakhiri perjalanan di Australian Open 2025 setelah kalah dramatis dari wakil Taiwan Chou Tien Chen di babak perempat final.

Berlaga di State Sports Centre, Sydney, Australia, Jumat (21/11/2025), Alwi sebenarnya sempat berada di jalur kemenangan.

Duel Ketat Berakhir Pahit untuk Alwi Farhan

Pebulu tangkis berusia 20 tahun itu memenangi gim pertama dengan skor meyakinkan 21-13.

Alwi bahkan mengantongi match point pada gim kedua. Namun, momentum itu tak mampu dia kunci, sehingga Chou berbalik menang 23-21.

Pertandingan pun dilanjutkan ke gim ketiga untuk menentukan pemenang. Chou melanjutkan kebangkitan dan unggul 21-16 atas Alwi.

Penyesalan Alwi Setelah Gagal Manfaatkan Kesempatan

Selepas pertandingan, Alwi tak bisa menyembunyikan kekecewaannya.

Pemain kelahiran Surakarta itu mengakui kekalahan ini terasa berat, terutama karena peluang untuk menutup pertandingan dengan kemenangan sebenarnya terbuka lebar.

"Kecewa dengan hasilnya, saya sudah unggul di gim kedua, sudah match point tapi tidak bisa memanfaatkan kesempatan," ucap Alwi.