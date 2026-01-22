Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Australian Open 2026: Janice Tjen Bikin Karolina Pliskova Angkat Topi

Kamis, 22 Januari 2026 – 14:19 WIB
Australian Open 2026: Janice Tjen Bikin Karolina Pliskova Angkat Topi - JPNN.COM
Petenis Indonesia Janice Tjen. (Reuters: Hollie Adams)

jpnn.com - Langkah petenis putri Indonesia Janice Tjen harus terhenti di babak kedua Australian Open 2026.

Meski demikian, performa Janice justru meninggalkan kesan mendalam bagi lawannya, Karolina Pliskova, akhirnya melaju ke babak ketiga, Kamis (22/1/2026).

Janice harus mengakuit ketangguhan Pliskova dua gim langsung dengan skor 4-6, 4-6.

Selepas pertandingan, Pliskova tidak menutup mata terhadap perlawanan sengit yang diberikan Janice.

Dia mengaku tidak mendapatkan laga yang mudah meski sebelumnya berharap duel tersebut bisa berjalan lebih ringan.

"Jeda pertandingan sangat berarti bagi saya. Setelah laga pertama yang berat dan melelahkan, kondisi itu jelas membantu pemulihan," ucap Pliskova.

"Saya sempat berharap pertandingan hari ini bisa lebih terkendali, tetapi faktanya tetap berlangsung ketat walau berakhir dua set," tambahnya.

Kemenangan tersebut membawa Pliskova melangkah ke babak ketiga Australia Open 2026.

Meski sudah gugur, Janice Tjen meninggalkan kesan kuat di Australia Open 2026. Simak pengakuan sang lawan.

