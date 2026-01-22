Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Tenis

Australian Open 2026: Janice Tjen Tumbang, Petahana Menang

Kamis, 22 Januari 2026 – 13:14 WIB
Australian Open 2026: Janice Tjen Tumbang, Petahana Menang
Madison Keys lulus ke babak ketiga Australian Open 2026, melanjutkan kampanye mempertahankan gelar. Foto: William West/AFP

jpnn.com - MELBOURNE – Tunggal putri Indonesia Janice Tjen terhenti di babak kedua grand slam Australian Open 2026.

Melakoni pertandingan di Court 7, Kamis (22/1) siang WIB, Janice kalah dari petenis Ceko Karolina Pliskova 4-6, 4-6.

Awak Australian Open merangkum pertandingan Janice melawan Karolina itu berlangsung dalam durasi satu jam 38 menit.

Buat Karolina, keberhasilan menaklukkan Janice memiliki arti tersendiri.

Sementara itu, petahana tunggal putri, Madison Keys (Amerika Serikat) masih bertahan.

Madison lulus ke babak ketiga atau 32 Besar setelah mengalahkan sesama AS Ashlyn Krueger 6-1, 7-5. (ao/jpnn)

Janice Tjen gak masuk ke babak ketiga atau 32 Besar Australian Open 2026. Tetap semangat, Janice. Jaga kesehatan.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

