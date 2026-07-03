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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Austria Takluk 0-3 dari Spanyol, David Alaba Akui La Furia Roja Terlalu Kuat

Jumat, 03 Juli 2026 – 11:25 WIB
Austria Takluk 0-3 dari Spanyol, David Alaba Akui La Furia Roja Terlalu Kuat - JPNN.COM
Piala Dunia 2026. Foto: fifa

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Austria kalah telak 0-3 dari Spanyol pada laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Los Angeles pada Jumat WIB.

Dua gol Mikel Oyarzabal dan satu gol Pedro Porro membawa La Furia Roja melaju ke babak 16 besar.

Hasil tersebut memastikan Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 dan akan menghadapi Portugal yang mengalahkan Kroasia di babak 32 besar. 

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Sementara itu, Austria harus mengakhiri perjalanannya pada turnamen tersebut.

Kapten Timnas Austria David Alaba mengakui Spanyol terlalu kuat.

"Mereka terlalu kuat apalagi saat menguasai bola. Mereka begitu sering menguasainya dan setelah 90 menit, sangat sulit bila Anda hanya terus berlari mengejar bola,” kata Alaba dikutip dari laman FIFA.

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Dia mengakui bahwa Spanyol banyak memiliki pemain berkualitas tinggi dan membahayakan tim lawan.

“Mereka memiliki banyak pemain dengan kualitas tinggi dan sangat berbahaya," ungkapnya.

Kapten Timnas Austria David Alaba mengakui Spanyol terlalu kuat. Austria takluk 0-3 dari Spanyol di 32 besar Piala Dunia 2026.

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TAGS   Piala Dunia 2026  Spanyol  Austria  David Alaba  La Furia Roja  Spanyol Vs Austria 
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