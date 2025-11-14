Authentic Culutural Dining Hadirkan Kuliner Jepang yang Aman Bagi Umat Muslim

jpnn.com, JAKARTA - The Japan Food Product Overseas Promotion Center (JFOODO) menyelenggarakan acara Authentic Culutural Dining untuk pertama kalinya di Jakarta, Kamis, 13 November 2025.

Acara ini bertujuan untuk menyajikan daya tarik bahan makanan Jepang yang dapat dinikmati dengan aman oleh umat muslim.

Saat ini, populasi muslim dunia diperkirakan mencapai sekitar 1,9 miliar orang dan diproyeksikan akan mencapai 2,2 miliar pada tahun 2030, yang berarti satu dari empat orang di dunia adalah muslim.

Dengan latar belakang ini, pasar halal terus berkembang secara global, dan minat terhadap makanan serta layanan halal makin meningkat.

Di Jakarta, minat terhadap masakan Jepang meningkat setiap tahun, dan jumlah restoran Jepang juga cenderung bertambah. Namun, keberadaan bahan makanan Jepang yang dapat dikonsumsi dengan aman oleh umat muslim masih belum banyak diketahui.

Selain itu, meskipun kualitas tinggi adalah kekuatan besar dari bahan makanan Jepang, promosi dan distribusi lokal untuk produk bersertifikat Halal masih belum memadai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, JFOODO menyelenggarakan acara Authentic Culutural Dining di Jakarta untuk pertama kalinya. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pemahaman tentang keragaman dan kualitas tinggi dari bahan makanan Jepang yang memperhatikan prinsip halal, serta apresiasi terhadap keahlian (craftsmanship) di baliknya.

Saat acara, JFOODO menyajikan hidangan Jepang yang memperhatikan prinsip Halal oleh Young Owner Chef Junichi KURISU, dari restoran Jepang tradisional Kyoto, Honke Tankuma, yang terdaftar sebagai restoran bintang satu di Michelin Guide Kyoto/Osaka 2024 dan telah memperoleh sertifikasi restoran ramah muslim dari Dewan Halal Kyoto sebagai restoran yang menyajikan menu halal.