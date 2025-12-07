Auto2000 Digiroom Hadir dengan Versi Baru, Ada Layanan Trade-in & Panduan Beli Mobil

jpnn.com, TANGERANG - Auto2000 resmi meluncurkan platform digital Digiroom terbaru di Astra Biz Center BSD, Tangerang, Banten pada Sabtu (6/12).

Aplikasi itu hadir dengan sederet inovasi baru yang memudahkan pelanggan dalam memenuhi kebutuhan mobilitas, mulai dari pembelian hingga layanan purnajual.

Auto2000 Digiroom adalah platform digital atau e-commerce yang memungkinkan pelanggan dapat menikmati layanan Auto2000 secara online di mana pun berada.

Chief Executive Auto2000, Anton Jimmi Suwandy mengatakan pihaknya berkomitmen untuk senantiasa bisa dekat dengan pelanggan.

"Kami terus membangun dan mengembangkan Aplikasi Auto2000 Digiroom. Di dalam digiroom ini terdapat simbol infinity, yang melambangkan semangat untuk terus-menerus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan,” jelas Anton.

Sejak pertama kali muncul pada 2025, Auto2000 Digiroom telah diunduh lebih dari 500.000 kali, dengan pengguna aktif 22.000 pelanggan per bulan.

2025 ini, sudah lebih dari 41.000 pelanggan yang melakukan booking service melalui Aplikasi Digiroom, menunjukkan bahwa aplikasi ini benar - benar membantu dan memudahkan mereka dalam mengurus kebutuhan Toyota.

Kehadiran versi terbaru Digiroom sekaligus menjadi wujud komitmen Auto2000 dalam memberikan pengalaman terbaik yang lebih praktis, personal, dan terintegrasi.