Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Autochem Kenalkan 2 Produk Baru Lewat Ajang ITCR 1500 2025

Senin, 22 Desember 2025 – 19:49 WIB
Autochem Kenalkan 2 Produk Baru Lewat Ajang ITCR 1500 2025 - JPNN.COM
President Director PT Autochem Industry (AI), Henry Sada memperkenalkan produk cairan pendingin mesin. Foto: Autochem

jpnn.com, MANDALIKA - Ajang mobil balap Indonesia Touring Car Race (ITRC) 1500 musim 2025 di Mandalika beberapa waktu lalu menjadi catatan gemilang bagi tim Master Racing Crew– Honda Bandung Center.

Pada balapan penutup di Mandalika Festival of Speed (MFoS) 2025 pada pekan lalu, tim yang didukung oleh PT Autochem Industri (AI) itu mengunci kemenangan juara nasional.

Perpindahan lokasi balap dari Sirkuit Sentul ke Mandalika itu menjadi tantangan tersendiri, terutama terkait suhu panas ekstrem yang menuntut performa harus prima dari sistem pendingin mesin.

Baca Juga:

President Director PT Autochem Industry (AI), Henry Sada melihat ajang balap touring dengan pertarungan ketat, merupakan paling tepat untuk memperkenalkan produk cairan pendingin mesin Master Radiator Coolant yang cocok untuk mendukung mobilitas harian para penggemar balap.

"Kami berharap kehadiran tim balap Master Racing Crew dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan produk cairan radiator Master,” jelas Henry Sada dalam siaran persnya, Senin (22/12).

Mobil balap menghadapi suhu tinggi dan putaran mesin ekstrem, mirip dengan kendaraan harian yang terjebak macet dalam situasi stop dan go.

Baca Juga:

Dalam kondisi macet mesin tidak mendapatkan embusan udara segar dari arah depan, sehingga radiator coolant menjadi satu-satunya andalan untuk panas ketika mobil lebih banyak berhenti di tengah jalan.

Master Radiator Coolant dikembangkan untuk pengguna kendaraan yang memerlukan performa mesin optimal sepanjang hari.

President Director PT Autochem Industry (AI), Henry Sada memperkenalkan produk cairan pendingin mesin. Simak selengkapnya di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Autochem Industry  radiator coolant  ITCR  MFoS  Sirkuit Mandalika 
BERITA AUTOCHEM INDUSTRY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp