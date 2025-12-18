Avatar: Fire and Ash Menguasai Layar, TIMUR Datang Menantang

jpnn.com, JAKARTA - Film TIMUR tayang serentak di seluruh bioskop Tanah Air mulai Kamis (18/12/2025). Film produksi Uwais Pictures ini mencuri perhatian karena tetap tayang meski harus berhadapan langsung dengan film blockbuster Hollywood, Avatar: Fire and Ash.

Di tengah dominasi film impor, TIMUR menjadi satu-satunya film nasional yang tidak menggeser jadwal rilisnya, meski Avatar: Fire and Ash telah lebih dulu tayang sejak Rabu (17/12/2025).

Saat banyak rumah produksi memilih menghindari persaingan box office, TIMUR justru mengambil risiko head to head di layar bioskop.

Langkah tersebut langsung menjadi sorotan pelaku industri perfilman nasional. Persaingan langsung antara film Indonesia dan waralaba Hollywood berskala global jarang terjadi, terlebih melawan salah satu film terlaris sepanjang sejarah perfilman dunia.

Executive Producer TIMUR, Yentonius Jerriel Ho, menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil dengan penuh kesadaran sejak awal produksi. Menurutnya, film ini memang tidak dirancang untuk menghindari kompetisi.

“Kami sadar sepenuhnya siapa yang kami hadapi. Avatar adalah film raksasa dunia. Tetapi TIMUR dibuat bukan untuk bersembunyi. Film Indonesia harus berani berdiri sejajar di layar yang sama,” kata Yentonius.

Dia menambahkan, persaingan ini bukan semata soal perolehan penonton, melainkan tentang kepercayaan diri industri film nasional.

“Kalau setiap film Hollywood datang kami selalu menyingkir, maka kami menyerahkan layar kami sendiri. TIMUR adalah pesan bahwa karya anak bangsa tidak inferior,” ujarnya.