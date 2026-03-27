Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

AVATR 06T: Simbol Kekuatan Changan, Huawei, dan CATL

Jumat, 27 Maret 2026 – 21:20 WIB
SUV listrik premium AVATR 06T. Foto: avatr

jpnn.com - Merek kendaraan listrik premium asal Tiongkok, AVATR, mencuri perhatian lewat peluncuran model terbarunya, AVATR 06T.

SUV listrik itu menjadi simbol kolaborasi tiga raksasa industri—Changan Automobile, Huawei, dan CATL—yang kian agresif mendorong batas teknologi otomotif modern.

Mengusung filosofi desain “Future Elegance”, AVATR 06T tampil dengan garis bodi lebih aerodinamis dan struktur yang lebih ringan dan tetap rigid.

Pendekatan tersebut tak hanya memperkuat efisiensi, tetapi juga menghadirkan kabin yang lapang untuk kebutuhan mobilitas urban kelas atas.

Salah satu sorotan utama terletak pada sistem Active Air Suspension yang dipadukan dengan sensor pemindai jalan real-time.

Teknologi memungkinkan kendaraan membaca kondisi permukaan jalan sebelum dilalui, lalu menyesuaikan karakter suspensi secara otomatis.

Hasilnya, pengalaman berkendara terasa lebih halus, bahkan di jalan yang tidak ideal.

Masuk ke dalam kabin, nuansa premium langsung terasa lewat material ramah lingkungan berkualitas tinggi, sistem audio imersif, hingga kursi pijat dengan mode gravitasi nol.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Avatr  avatr 06t  Changan  Huawei 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp