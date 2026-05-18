AVC Champions League 2026: Torehan Jakarta Bhayangkara Jadi Lecutan PBVSI Menuju Kompetisi Dunia

Senin, 18 Mei 2026 – 17:31 WIB
Selebrasi Jakarta Bhayangkara Presisi seusai menjadi juara AVC Champions League 2026 di GOR Terpadu A. Yani, Pontianak, Minggu (17/5). Foto: Dokumentasi AVC

jpnn.com - PBVSI memberikan apresiasi atas keberhasilan Jakarta Bhayangkara Presisi menjuarai AVC Champions League 2026.

Skuad asuhan Reidel Toiran itu menjadi juara seusai mengalahkan wakil Iran Foolad Sirjan Iranian dengan skor 3-1 (25-20, 24-26, 25-23, 25-23) di GOR Terpadu A. Yani, Pontianak, Minggu (17/5/2026).

Ketum PBVSI Imam Sudjarwo menilai prestasi tersebut sebagai sejarah baru bagi bola voli Indonesia mengingat belum pernah ada wakil Tanah Air yang mampu menjadi juara di ajang antarklub Asia.

"Pencapaian ini menjadi sejarah baru bagi bola voli Indonesia, dan kebanggaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan prestasi di level dunia,” ujar Imam.

Bhayangkara Presisi mampu memadukan pemain lokal macam Farhan Halim, Nizar, Fahreza Rakha Abhinaya sampai Raden Ahmad Gumilar dengan bintang voli dunia.

Untuk tampil di AVC Champions League 2025, Jakarta Bhayangkara merekrut tiga pemain impor, yakni Noumory Keita (Mali), Rok Mozic (Slovenia), dan Robertlandy Simon (Kuba).

PBVSI berharap pencapaian ini dapat menjadi pijakan bagi Timnas voli putra Indonesia untuk bersaing di level yang lebih tinggi, termasuk target jangka panjang untuk tampil pada Olimpiade 2032 di Brisbane, Australia.

Sebelumnya, Bhayangkara Presisi pernah menempati posisi runner up pada edisi 2023 di Bahrain setelah kalah 1-3 dari Suntory Sunbirds (Jepang).

Jakarta Bhayangkara  Jakarta Bhayangkara Presisi  AVC Champions League 2026  PBVSI  voli 
