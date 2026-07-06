AVC Girls U-18: Timnas Voli Gagal Penuhi Target Finis Top 5 Setelah Digebuk Kazakhstan

Senin, 06 Juli 2026 – 16:48 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli Indonesia gagal finis di Top 5 ajang AVC Girls' U18 Volleyball Championship 2026 seusai kalah dari Kazakhstan.

Berlaga di Terminal 21, Nakhon Ratchasima, Senin (6/7) tercatat tim asuhan Angga Hasan Mubarok itu menyerah dengan skor 2-3 (25-17, 23-25, 17-25, 25-21, 13-15).

Pada laga itu, Tina Syifa Sabila Salim dan kolega kehilangan fokus di akhir laga.

Setelah sempat unggul di gim keempat, penampilan Timnas voli putri Indonesia mengendur sehingga harus mengakui keunggulan tim asuhan Vladimir Anikonov itu.

Dengan hasil tersebut, Srikandi Merah Putih akan melakoni laga perebutan tempat ketujuh ajang akbar voli Asia melawan Mongolia.

Pada laga sebelumnya Afina Enkhbat cum suis kalah 0-3 (12-25, 18-25, 22-25) dari Vietnam.

Laga perebutan tempat ketujuh rencananya digelar di Terminal 21, Nakhon Ratchasima, Selasa (7/7) mulai pukul 10.00 pagi WIB.

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