AVC Girl's U-18: Timnas Voli Indonesia Finis di Posisi Ketujuh seusai Gebuk Mongolia

jpnn.com - Timnas voli Indonesia menutup AVC Girls' U18 Volleyball Championship 2026 dengan meraih kemenangan melawan Mongolia.

Berlaga di Terminal 21, Nakhon Ratchasima, Selasa (7/7/2026), tim asuhan Angga Hasan Mubarok menang dengan skor 3-1 (22-25, 25-20, 25-12, 25-17).

Hasil ini perlu diapresiasi mengingat Tina Syifa Sabila Salim dan kolega hanya berangkat dengan komposisi 12 pemain.

Keterbatasan pemain untuk rotasi sempat menjadi kendala. Terbukti, di laga-laga penting pelatih harus memutar otak agar strategi yang diinginkan berjalan dengan baik.

Para pemain yang dipanggil berdasarkan hasil Kejurnas PBVSI 2026 mampu membuktikan bahwa mereka layak masuk ke dalam skuad.

Dengan semangat tinggi, akhirnya Srikandi Merah Putih mampu menutup turnamen dengan menduduki posisi ketujuh.

PBVSI rencananya akan mencoba mempertahankan komposisi pemain yang ada untuk tampil pada ajang Proliga 2027 mendatang.

Diharapkan, dengan kematangan yang dimiliki kelak, para pemain yang ada bisa menggantikan nama-nama senior di Timnas voli putri Indonesia.(fal/jpnn)