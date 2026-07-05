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AVC Girls U18: Timnas Voli Indonesia Kembali Keok di Tangan Thailand

Minggu, 05 Juli 2026 – 21:39 WIB
AVC Girls U18: Timnas Voli Indonesia Kembali Keok di Tangan Thailand - JPNN.COM
Pevoli Tina Syifa Sabila Salim saat berlaga pada ajang AVC Girls' U18 Volleyball Championship 2026 di Terminal 21, Nakhon Ratchasima, Minggu (5/7). Foto: Dokumentasi AVC

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand pada perempat final AVC Girls' U18 Volleyball Championship 2026.

Berlaga di Terminal 21, Nakhon Ratchasima, Minggu (5/7) skuad asuhan Angga Hasan Mubarok itu takluk 0-3 (18-25, 12-25, 19-25).

Dengan hasil tersebut, Tina Syifa Sabila Salim cum suis gagal tembus semifinal AVC Girls' U18 Volleyball Championship 2026.

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Kekalahan itu juga membuat Timnas voli putri Indonesia gagal revans, setelah di pertemuan sebelumnya pada Princess Cup 2026 juga kalah dari Thailand.

Tercatat Srikandi Merah Putih pada laga tersebut juga kalah 0-3 (25-27, 18-25, 24-26).

Kekalahan ini membuat Timnas voli putri Indonesia akan jumpa Kazakhstan pada perebutan tempat kelima hingga delapan.

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Pada laga sebelumnya tim asuhan Vladimir Anikonov harus mengakui keunggulan Korea dengan skor 1-3 (24-26, 19-25, 25-21, 16-25).

Laga rencananya akan digelar di Terminal 21, Nakhon Ratchasima, Senin (6/7) mulai pukul 13.00 siang WIB.

Timnas voli Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand pada perempat final AVC Girls' U18 Volleyball Championship 2026, Minggu (5/7)

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TAGS   AVC Girls U18  Timnas Voli Indonesia  Tina Syifa Sabila Salim  Timnas Voli Putri Indonesia 

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