AVC Men’s Cup 2026 Jadi Debut Issanaye Ramires Ferraz Tangani Timnas Voli Putra Indonesia?

Senin, 13 April 2026 – 19:01 WIB

jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia akan berlaga pada ajang AVC Men’s Cup 2026 yang berlangsung di India pada 20 Juni mendatang.

Wakabid Binpres PBVSI Loudry Maspaitella mengungkapkan bahwa kerangka tim nasional sudah terbentuk.

Namun, pengumuman skuad resmi masih menunggu berakhirnya Proliga serta AVC Men’s Volleyball Champions League 2026.

"Kerangka pemain sudah ada. Persiapan rencananya berlangsung selama satu bulan, dan setelah Proliga nama pemain akan diumumkan," ujar Loudry saat dihubungi JPNN.com.

Rencananya, Timnas voli putra Indonesia akan didampingi oleh Issanaye Ramires Ferraz sebagai pelatih kepala.

Juru taktik kelahiran 11 Desember 1983 itu tinggal menunggu peresmian setelah kontraknya di Korea berakhir pada Mei mendatang.

Pada ajang AVC Men's Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Qatar, Korea, Pakistan, Thailand, dan Oman.

Menarik ditunggu kiprah Timnas voli putra Indonesia pada ajang antarnegara Asia tersebut setelah pada edisi 2025 hanya mampu finis di posisi keenam.