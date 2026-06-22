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AVC Men's Volleyball Cup 2026: Timnas Voli Putra Indonesia Cari Pelampiasan Lawan Qatar

Senin, 22 Juni 2026 – 17:57 WIB
AVC Men's Volleyball Cup 2026: Timnas Voli Putra Indonesia Cari Pelampiasan Lawan Qatar - JPNN.COM
Pevoli Farhan Halim saat berlaga pada ajang AVC Men's Volleyball Cup 2026 melawan Korea di Veer Savarkar Sports Complex, Naranpura. Foto: Dokumentasi AVC

jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia berupaya bangkit saat jumpa Qatar pada laga kedua AVC Men's Volleyball Cup 2026.

Manajer Timnas voli putra Indonesia Loudry Maspaitella menilai peluang Skuad Garuda untuk melaju ke semifinal masih terbuka lebar.

"Persaingan tembus ke babak semifinal masih terbuka leba karena Korea dan Qatar yang diunggulkan kalah pada pertandingan pertama," ujar Loudry.

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Qatar menelan kekalahan dari Oman pada laga perdana dengan skor 2-3 (25-19, 25-21, 25-27, 22-25, 13-15).

Hasil tersebut menjadi kejutan mengingat tim asuhan Soto Camilo Andres memiliki peringkat jauh lebih tinggi di ranking FIVB, yakni posisi 22, dibandingkan Oman yang berada di peringkat 72.

Sementara itu, Korea juga harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 2-3 (17-25, 26-24, 25-21, 18-25, 7-15).

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Kekalahan tersebut menjadi pukulan bagi tim asuhan Issanaye Ferraz yang sebelumnya diunggulkan untuk melaju ke semifinal.

Adapun Indonesia memulai langkah di AVC Men's Volleyball Cup 2026 dengan kekalahan 0-3 (22-25, 22-25, 21-25) dari Korea.

Timnas voli putra Indonesia berupaya bangkit saat jumpa Qatar pada laga kedua AVC Men's Volleyball Cup 2026, Senin (22/6)

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TAGS   Timnas Voli Putra  Timnas Voli Putra Indonesia  Timnas Voli Indonesia  AVC Men’s Volleyball Cup 2026  Timnas Voli 
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