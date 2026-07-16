AVC U-18: Timnas Voli Indonesia Bakal Lawan Bahrain di Playoff Perebutan Tempat ke-9

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli Indonesia menghadapi ujian berat untuk bisa finis di peringkat ke-9 ajang AVC Boys' U18 Volleyball Championship 2026.

Skuad Garuda dipastikan masih punya kans memperbaiki peringkat seusai menang melawan Kirgistan 3-0 (25-23, 25-19, 25-13) di Haikou Wuyuan River Gymnasium, Kamis (16/7).

Raihan tersebut membuat skuad asuhan Odyk Hermanto itu akan menantan Bahrain pada babak berikutnya.

Tercatat Nasralla Haram dan kolega melangkah seusai menang melawan Arab Saudi dengan skor 3-0 (25-16, 25-15, 25-20).

Manajer Timnas voli Indonesia, Loudry Maspaitella berharap kemenangan melawan Kirgistan menjadi modal untuk melawan Bahrain.

Wajar tim asuhan Yusuf Alasbool itu diwaspadai mengingat rerata punya pemain dengan tinggi badan 183 cm.

“Evaluasinya untuk laga berikutnya harus bisa lebih tenang lagi. Tidak boleh banyak bikin kesalahan. Juga pemain harus lebih tenang dalam bermain,” ujar Loudry.

Menarik ditunggu laga playoff perebutan tempat kesembilan ajang AVC Boys' U18 Volleyball Championship 2026.