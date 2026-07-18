Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - All Sport

AVC U-18: Timnas Voli Indonesia Segel Posisi Ke-9 setelah Gebuk Filipina

Sabtu, 18 Juli 2026 – 22:42 WIB
AVC U-18: Timnas Voli Indonesia Segel Posisi Ke-9 setelah Gebuk Filipina - JPNN.COM
Skuad Timnas voli Indonesia pada ajang AVC Boys' U18 Volleyball Championship 2026 di Haikou Wuyuan River Gymnasium, Sabtu (18/7). Foto: Dokumentasi AVC

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli Indonesia mengakhiri petualangan pada ajang AVC Boys' U18 Volleyball Championship 2026 dengan finis di peringkat kesembilan.

Kepastian tersebut didapatkan seusai Muhamad Rizqi Maulana dan kolega menang dengan skor 3-1 (23-25, 25-18, 25-15, 25-14) melawan Filipina di Haikou Wuyuan River Gymnasium, Sabtu (18/7).

Raihan peringkat kesembilan sejatinya cukup baik mengingat untuk kali pertama skuad Garuda Muda berlaga pada ajang akbar voli Asia.

Baca Juga:

Sebelumnya prestasi Timnas voli Indonesia di level kelompok umur yakni semifinalis pada ajang Asian Youth Games 2025.

Saat itu berlaga di Bahrain tercatat skuad Garuda Muda seusai kalah dengan skor 1-3 (25-19, 24-26, 21-25, 21-25).

Adapun pada turnamen lainnya yakni pada AVC U-16 tercatat Timnas voli Indonesia finis di posisi kelima seusai menang 3-2 (25-21, 16-25, 25-14, 23-25, 16-14) melawan Uzbekistan.

Baca Juga:

Menarik ditunggu kiprah para pemain Timnas voli Indonesia pada ajang AVC Boys' U18 Volleyball Championship 2026.

Rencananya PBVSI akan melakukan seleksi terhadap beberapa pemain untuk bisa bermain di Jakarta Garuda Jaya pada Proliga 2027 mendatang.(fal/jpnn)

Timnas voli Indonesia finis di posisi kesembilan ajang AVC Boys' U18 Volleyball Championship 2026 seusai mengalahkan Filipina, Sabtu (18/7)

Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Muhammad Naufal

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Voli Indonesia  Filipina  AVC U-18 
BERITA TIMNAS VOLI INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp