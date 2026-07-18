AVC U-18: Timnas Voli Indonesia Segel Posisi Ke-9 setelah Gebuk Filipina

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli Indonesia mengakhiri petualangan pada ajang AVC Boys' U18 Volleyball Championship 2026 dengan finis di peringkat kesembilan.

Kepastian tersebut didapatkan seusai Muhamad Rizqi Maulana dan kolega menang dengan skor 3-1 (23-25, 25-18, 25-15, 25-14) melawan Filipina di Haikou Wuyuan River Gymnasium, Sabtu (18/7).

Raihan peringkat kesembilan sejatinya cukup baik mengingat untuk kali pertama skuad Garuda Muda berlaga pada ajang akbar voli Asia.

Sebelumnya prestasi Timnas voli Indonesia di level kelompok umur yakni semifinalis pada ajang Asian Youth Games 2025.

Saat itu berlaga di Bahrain tercatat skuad Garuda Muda seusai kalah dengan skor 1-3 (25-19, 24-26, 21-25, 21-25).

Adapun pada turnamen lainnya yakni pada AVC U-16 tercatat Timnas voli Indonesia finis di posisi kelima seusai menang 3-2 (25-21, 16-25, 25-14, 23-25, 16-14) melawan Uzbekistan.

Menarik ditunggu kiprah para pemain Timnas voli Indonesia pada ajang AVC Boys' U18 Volleyball Championship 2026.

Rencananya PBVSI akan melakukan seleksi terhadap beberapa pemain untuk bisa bermain di Jakarta Garuda Jaya pada Proliga 2027 mendatang.(fal/jpnn)