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AVC U-18: Timnas Voli Putra Indonesia Akhirnya Raih Kemenangan, Hong Kong Jadi Korban

Selasa, 14 Juli 2026 – 17:30 WIB
AVC U-18: Timnas Voli Putra Indonesia Akhirnya Raih Kemenangan, Hong Kong Jadi Korban - JPNN.COM
Pevoli Rismana Muniar Ditto saat berlaga pada ajang AVC Boys' U18 Volleyball Championship 2026 melawan Hong Kong di Haikou Wuyuan River Gymnasium, Selasa (14/7). Foto: Dokumentasi AVC

jpnn.com - Timnas voli Indonesia meraih kemenangan pada laga pemungkas Pool A AVC Boys' U18 Volleyball Championship 2026 melawan Hong Kong.

Berlaga di Haikou Wuyuan River Gymnasium, Selasa (14/7/2026), skuad asuhan Odyk Hermanto itu menang dengan skor 3-0 (25-16, 25-14, 25-20).

Kemenangan tersebut membawa skuad Garuda Muda melaju ke perebutan peringkat kesembilan hingga ke-16.

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Muhamad Rizqi Maulana dan kolega dijadwalkan menghadapi Kazakhstan atau Kirgistan pada laga tersebut.

Timnas voli putra Indonesia tampil lebih solid dibandingkan dua laga sebelumnya meski lawan yang dihadapi memiliki kualitas berbeda.

Permainan yang lebih solid mengantarkan skuad Merah Putih meraih kemenangan perdana setelah sebelumnya kalah dari China (1-3) dan Taiwan (0-3).

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Hasil di AVC Boys' U18 Volleyball Championship 2026 memang belum memenuhi target PBVSI yang membidik tiket semifinal.

Sebagai tim yang baru menjalani debut di AVC Boys' U18 Volleyball Championship, Indonesia masih berpeluang menutup turnamen dengan finis di peringkat kesembilan.

Timnas voli Indonesia raih kemenangan perdana pada AVC Boys' U18 Volleyball Championship 2026 melawan Hong Kong, Selasa (14/7)

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TAGS   Timnas Voli Putra  Timnas Voli Putra Indonesia  AVC U-18  Timnas Voli Indonesia 
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