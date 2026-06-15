AVC U18: Timnas Voli Putri Indonesia Masih Kalah Kelas di Bawah Jepang

Kamis, 02 Juli 2026 – 01:01 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putri Indonesia kewalahan saat jumpa Jepang pada laga perdana AVC Girl's U-18 Volleyball Championship 2026.

Berlaga di Terminal 21 Korat, Nakhon Ratchasima, Rabu (1/7) skuad asuhan Angga Hasan Mubarok itu kalah dengan skor 0-3 (21-25, 26-28, 20-25).

Asisten pelatih Timnas voli putri Indonesia Bobby Ade Setiawan mengungkapkan bahwa Tina Syifa Sabila Salim dan kolega sudah berjuang raih kemenangan.

Pada laga ini lawan juga kesulitan menghadapi serangan Timnas voli putri Indonesia kendati di laga ini harus rela menelan kekalahan.

“Kami punya banyak progres kendati belum mampu meraih kemenangan. Lawan juga sulit mendulang angka jadi kami akan evaluasi untuk menghadapi laga berikutnya,” ujar suami dari Yolana Betha Pangestika itu.

Pada laga ini Venisa Dwi Oktaviani menjadi pendulang angka terbanyak seusai mengoleksi 13 poin.

Adapun pemain lainnya yaitu Khanza Putri Yanzi Ganeshtri menambahkan dengan 10 angka.

Hasil ini menempatkan Srikandi Merah Putih di peringkat keempat klasemen sementara Pool C AVC Girl's U-18 Volleyball Championship 2026.