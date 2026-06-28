AVC Volleyball Cup 2026: Timnas Voli Putra Indonesia Kemungkinan Pincang di Final

Minggu, 28 Juni 2026 – 17:38 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putra Indonesia kemungkinan bakal tampil timpang pada final AVC Men's Volleyball Cup 2026 melawan Korea.

Tercatat beberapa pemain seperti Farhan Halim dan Doni Haryono mengalami sedikit masalah.

Farhan harus mendapatkan perawatan ekstra di bagian pinggang seusai laga melawan India setelah salah terjatuh.

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Alhasil peran pemain jebolan PBV Pasundan itu akan digantikan oleh Doni Haryono yang juga punya masalah di bagian bahu.

Manajer Timnas voli putra Indonesia Loudry Maspaitella menyebut bahwa keduanya sudah mendapatkan perawatan dari ofisial skuad Garuda.

Pria kelahiran 17 September 1969 itu berharap pemain lainnya bisa siap untuk menggantikan peran keduanya saat berada di lapangan.

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“Perkembangan Farhan saat ini masih mendapatkan perawatan. Kami juga terus memeriksa kondisinya secara berkala. Waktu lawan India yang jelas Farhan sempat memaksa bermain meski sambil menahan sakit,” ujar Loudry saat dihubungi JPNN.com, Minggu (28/6).

Sejauh ini Farhan Halim diandalkan tim asuhan Reidel Toiran untuk bisa mendulang angka bagi Timnas voli putra Indonesia.