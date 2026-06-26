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AVC Volleyball Cup 2026: Timnas Voli Putra Indonesia Pantang Meremehkan Oman

Jumat, 26 Juni 2026 – 14:55 WIB
AVC Volleyball Cup 2026: Timnas Voli Putra Indonesia Pantang Meremehkan Oman - JPNN.COM
Skuad Timnas voli putra Indonesia saat berlaga pada ajang AVC Men's Volleyball Cup 2026 di Veer Savarkar Sports Complex, Amdavad. Foto: Dokumentasi AVC

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putra Indonesia pantang meremehkan kekuatan Oman saat jumpa pada laga pemungkas Pool B AVC Men's Volleyball Cup 2026.

Rencananya laga akbar tersebut akan digelar di Veer Savarkar Sports Complex, Amdavad, Jumat (26/6) mulai pukul 19.30 malam WIB.

Asisten pelatih Timnas voli putra Indonesia, Nur Widayanto menginstruksikan anak asuhannya untuk bisa fokus melawan tim asuhan Chekili Nizar tersebut.

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Manajer asal Jakarta Garuda tersebut menilai Saud Rashid Salim Al Ma'Mari dan kolega tampil mengejutkan pada AVC Volleyball Cup 2026.

Tercatat Oman membuka turnamen dengan menang 3-2 (19-25, 21-25, 27-25, 25-22, 15-13) melawan Qatar.

Hasil tersebut di luar dugaan mengingat Qatar punya ranking FIVB yang lebih tinggi ketimbang Oman.

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“Kami mewaspadai kekuatan Oman yang menang melawan Qatar serta di laga terakhir mengimbangi Korea sebelum akhirnya kalah.”

“Saya menilai Oman pasti bermain lepas dan hal tersebut pasti kami waspadai untuk bisa meraih kemenangan,” ujar pelatih yang akrab disapa Nurwe itu saat dihubungi JPNN.com, Jumat (26/6).

Timnas voli putra Indonesia pantang meremehkan kekuatan Oman saat saling jumpa pada Jumat (26/6) di laga pemungkas Pool B AVC Men's Volleyball Cup 2026

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TAGS   Timnas Voli Putra Indonesia  Jakarta Garuda  ranking FIVB 
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