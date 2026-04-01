Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
Avenged Sevenfold Antusias Kembali ke Jakarta

Avenged Sevenfold Antusias Kembali ke Jakarta

Rabu, 01 April 2026 – 07:07 WIB
CEO Ravel Entertainment, Ravel Junardy di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, Selasa (31/3). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Amerika Serikat, Avenged Sevenfold akan menggelar konser di Jakarta International Stadium (JIS) pada 10 Oktober 2026.

Dipromotori oleh Ravel Entertainment, konser tersebut digadang-gadang menjadi salah satu pertunjukan rock paling dinantikan tahun ini.

Secara global, Avenged Sevenfold telah mencatatkan penjualan jutaan album dan meraih dua album berturut-turut di posisi No. 1 Billboard Top 200, yaitu Nightmare (2010) dan Hail to the King (2013).

Dengan lebih dari satu miliar views dan streams di berbagai platform digital serta sejumlah single yang menduduki puncak tangga lagu rock, Avenged Sevenfold terus menunjukkan dominasinya di kancah musik dunia.

Diperkuat oleh M. Shadows, Synyster Gates, Zacky Vengeance, Johnny Christ, dan Brooks Wackerman, Avenged Sevenfold dikenal luas lewat penampilan live yang spektakuler.

Avenged Sevenfold kerap memenuhi stadion dan arena besar, serta menjadi headliner di berbagai festival musik bergengsi dunia.

Tidak hanya itu, Avenged Sevenfold juga dikenal adaptif terhadap perkembangannteknologi dan budaya, serta terus menghadirkan cara baru dalam membangun koneksi dengan para penggemar.

Sebagai band yang pernah masuk nominasi Grammy dan dikenal berperan dalam membentuk wajah modern rock dan metal, Avenged Sevenfold akan membawa energi khas ke Jakarta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Avenged Sevenfold  Avenged Sevenfold Jakarta  Konser Avenged Sevenfold  Tiket Konser Avenged Sevenfold  Ravel Entertainment  Ravel Junardy 
BERITA AVENGED SEVENFOLD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp