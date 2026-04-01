Avenged Sevenfold Antusias Kembali ke Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Amerika Serikat, Avenged Sevenfold akan menggelar konser di Jakarta International Stadium (JIS) pada 10 Oktober 2026.

Dipromotori oleh Ravel Entertainment, konser tersebut digadang-gadang menjadi salah satu pertunjukan rock paling dinantikan tahun ini.

Secara global, Avenged Sevenfold telah mencatatkan penjualan jutaan album dan meraih dua album berturut-turut di posisi No. 1 Billboard Top 200, yaitu Nightmare (2010) dan Hail to the King (2013).

Dengan lebih dari satu miliar views dan streams di berbagai platform digital serta sejumlah single yang menduduki puncak tangga lagu rock, Avenged Sevenfold terus menunjukkan dominasinya di kancah musik dunia.

Diperkuat oleh M. Shadows, Synyster Gates, Zacky Vengeance, Johnny Christ, dan Brooks Wackerman, Avenged Sevenfold dikenal luas lewat penampilan live yang spektakuler.

Avenged Sevenfold kerap memenuhi stadion dan arena besar, serta menjadi headliner di berbagai festival musik bergengsi dunia.

Tidak hanya itu, Avenged Sevenfold juga dikenal adaptif terhadap perkembangannteknologi dan budaya, serta terus menghadirkan cara baru dalam membangun koneksi dengan para penggemar.

Sebagai band yang pernah masuk nominasi Grammy dan dikenal berperan dalam membentuk wajah modern rock dan metal, Avenged Sevenfold akan membawa energi khas ke Jakarta.