Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Avenged Sevenfold Kembali Gelar Konser di Jakarta

Selasa, 31 Maret 2026 – 11:01 WIB
Avenged Sevenfold Kembali Gelar Konser di Jakarta - JPNN.COM
Avenged Sevenfold. Foto: Instagram/avengedsevenfold/simon_canedo

jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Amerika Serikat, Avenged Sevenfold akan kembali menyapa para penggemar di Jakarta.

Kabar konser Avenged Sevenfold itu dibagikan oleh promotor Ravel Entertainment pada Selasa (31/3).

Ravel Entertainment mengumumkan bahwa Avenged Sevenfold bakal menggelar konser di Jakarta Internasional Stadium atau JIS pada 10 Oktober 2026.

Sementara itu, untuk penjualan tiket nanti bakal dimulai pada 6 April 2026 untuk Death-bat pre-sale pukul 13.00 WIB.

Kemudian, untuk General Sale akan dijual pada 8 April 2026, pukul 13.00 WIB.

Adapun tiket konser bertajuk 'Avenged Sevenfold Live In Indonesia' itu bakal dijual melalui laman www.a7xindonesia.com.

Harga tiket konser Avenged Sevenfold pun beragam, mulai dari Rp 665 ribu hingga Rp 2.550.000, tergantung pada kategori.(mcr7/jpnn)

Band rock asal Amerika Serikat, Avenged Sevenfold akan kembali menyapa para penggemar di Jakarta.

Redaktur : Dedi Yondra
Reporter : Firda Junita

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Avenged Sevenfold  Avenged Sevenfold Jakarta  Konser Avenged Sevenfold  Tiket Konser Avenged Sevenfold  Ravel Entertainment 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp