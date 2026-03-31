JPNN.com - Entertainment - Musik

Avenged Sevenfold Kembali Konser di Jakarta, Cek Harga Tiketnya

Selasa, 31 Maret 2026 – 15:15 WIB
Layout area dan kategori tiket untuk konser Avenged Sevenfold di Jakarta International Stadium (JIS) pada 10 Oktober 2026. Foto: Dok. Ravel Entertainment

jpnn.com, JAKARTA - Konser Avenged Sevenfold bakal digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta pada 10 Oktober 2026.

Ravel Entertainment selaku promotor pun telah mengumumkan kategori dan harga tiket konser tersebut.

CEO Ravel Entertainment, Ravel Junardy mengatakan, harga tiket konser Avenged Sevenfold Live In Indonesia dibanderol mulai dari Rp 600 ribuan hingga Rp 2,5 jutaan.

"Jadi, sangat-sangat affordable banget buat teman-teman yang biasanya cuman dengar lagunya di warnet atau di YouTube bisa nabung untuk nonton Avenged Sevenfold secara langsung dengan panggung yang lebih spektakuler tata cahaya yang lebih spektakuler audio yang lebih bagus," ungkap Ravel Junardy di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, Selasa (31/3).

Ravel Entertainment berharap nantinya para penggemar bisa menikmati konser Avenged Sevenfold yang selalu spektakuler.

"Jadi mudah-mudahan bisa menghibur buat semuanya," ucap Ravel Junardy.

Penjualan tiket akan dimulai pada 6 April 2026 untuk Death-bat pre-salenya, pukul 13.00 WIB. Kemudian, untuk General Sale akan dijual pada 8 April 2026, pukul 13.00 WIB.

Tiket konser Avenged Sevenfold terbagi ke dalam 8 kategori dengan harga tiket beragam, mulai dari Rp 665.000 hingga paling mahal Rp 2.550.000. Berikut detailnya:

