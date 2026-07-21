Avengers: Doomsday Mempertemukan Tiga Tim Superhero Marvel

jpnn.com, JAKARTA - Marvel Studios resmi merilis trailer perdana Avengers: Doomsday yang menampilkan kembalinya sejumlah karakter ikonik Marvel Cinematic Universe (MCU).

Cuplikan tersebut memperlihatkan para pahlawan bersatu menghadapi ancaman baru dari Doctor Doom yang diperankan Robert Downey Jr.

Dikutip dari Variety, Senin (20/7), trailer tersebut menjadi penampilan perdana Doctor Doom dalam skala penuh setelah sebelumnya hanya muncul secara singkat pada adegan pascakredit The Fantastic Four: First Steps.

Meski demikian, peran karakter tersebut dalam alur cerita masih belum diungkap secara rinci.

Kembalinya Robert Downey Jr. menjadi salah satu sorotan utama karena aktor tersebut sebelumnya dikenal sebagai pemeran Tony Stark atau Iron Man. Dalam film terbaru ini, dia hadir sebagai Doctor Doom yang diperkirakan menjadi antagonis utama.

Trailer juga memperlihatkan reuni sejumlah bintang MCU, termasuk Chris Hemsworth yang kembali memerankan Thor. Dalam salah satu adegan, Thor terlihat berhadapan langsung dengan Doctor Doom bersama Captain America yang diperankan Chris Evans.

Selain para Avengers, film ini turut menghadirkan karakter dari waralaba X-Men. Patrick Stewart kembali memerankan Professor Xavier, Ian McKellen sebagai Magneto, Rebecca Romijn sebagai Mystique, James Marsden sebagai Cyclops, serta Channing Tatum yang kembali tampil sebagai Gambit.

Tim dari The Fantastic Four: First Steps dan Thunderbolts juga diperlihatkan bergabung membantu Avengers dalam upaya menyelamatkan multisemesta.