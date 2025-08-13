Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Avsec-Polda Riau Menggagalkan Penyelundupan 4,1 Kg Sabu-Sabu di Bandara SSK II

Rabu, 13 Agustus 2025 – 14:57 WIB
Avsec-Polda Riau Menggagalkan Penyelundupan 4,1 Kg Sabu-Sabu di Bandara SSK II - JPNN.COM
Barang bukti yang diamankan petugas Aviation Security (Avsec) Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dan Tim Opsnal Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau. Foto: Ditresnarkoba Polda Riau.

jpnn.com - PEKANBARU - Petugas Aviation Security (Avsec) Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dan Tim Opsnal Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menggagalkan penyelundupan sabu-sabu 4,1 kilogram di Bandara SSK II, Jumat (8/8).

Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Putu Yudha Prawira mengatakan pengungkapan ini bermula dari kecurigaan petugas Avsec saat memeriksa koper hitam milik seorang penumpang berinisial M (26) melalui mesin X-ray.

Petugas Avsec Bandara SSK II Pekanbaru langsung berkoordinasi dengan Ditresnarkoba Polda Riau.

Baca Juga:

"Setelah dilakukan pemeriksaan manual, ditemukan delapan bungkus sabu-sabu dengan berat kotor antara 477 hingga 551 gram per bungkus, total seberat 4.108 gram,” katanya, Rabu (9/8).

Adapun sabu-sabu yang dikemas dalam plastik hitam itu disimpan rapi di dalam koper.

Pemeriksaan awal menggunakan test kit Bea Cukai menunjukkan hasil positif sabu-sabu.

Baca Juga:

Setelah penemuan tersebut, petugas mencari pemilik koper dan menemukan tersangka M berada di ruang merokok (smoking room) bandara.

Tersangka M yang merupakan warga Kabupaten Aceh Utara, kini ditahan di Mapolda Riau. M dijerat Pasal 11$ Ayat 2 Juncto Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati.

Avsec Bandara SSK II Pekanbaru dan Polda Riau menggagalkan penyelundupan 4,1 kg sabu-sabu. Satu tersangka diciduk.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penyelundupan sabu-sabu  Polda Riau  Petugas Avsec  Bandara SSK II Pekanbaru  narkoba 
BERITA PENYELUNDUPAN SABU-SABU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp