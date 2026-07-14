Awak Kapal Kargo Terjatuh di Laut Jawa Kepulauan Seribu, Basarnas Lakukan Pencarian

jpnn.com - JAKARTA - Seorang awak kapal kargo dilaporkan terjatuh di perairan Laut Jawa, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Basarnas telah mengerahkan tim penyelamat menggunakan KN SAR Antasena untuk mencari korban.

"Begitu menerima informasi, kami langsung mengerahkan KN SAR Antasena beserta personel SAR untuk melaksanakan operasi pencarian," kata Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika di Jakarta, Selasa (14/7).

Dia mengatakan korban yang sedang dalam pencarian tersebut diketahui bernama Ramo Edwin Nuguid (54), warga negara Filipina, yang bertugas sebagai Mualim I (Chief Officer) pada kapal kargo MV EVER BIRTH.

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Desiana menjelaskan bahwa kapal kargo berbendera Panama tersebut sedang dalam perjalanan laut dari Shekou, China, menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Peristiwa hilangnya korban baru disadari oleh awak kapal lainnya saat MV EVER BIRTH bersiap menurunkan jangkar di Zona Jangkar Jakarta-L, Senin (13/7) sekitar pukul 14.30 WIB.

Sesaat setelah korban tidak dapat dihubungi, kru kapal segera melakukan pemeriksaan menyeluruh ke setiap sudut kompartemen kapal, serta memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV.

Berdasarkan hasil peninjauan rekaman CCTV tersebut, pihak kapal mengonfirmasi bahwa korban diduga kuat telah terjatuh ke dalam laut pada siang hari sekitar pukul 12.20 WIB.

Desiana menambahkan bahwa operasi pencarian pada hari ini difokuskan pada penyisiran area di sekitar lokasi kejadian dengan cakupan radius pencarian mencapai 100 mil laut.