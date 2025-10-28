Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

Awak Mobil Tangki Patra Logistik Ajak Siswa SD Belajar Keselamatan

Selasa, 28 Oktober 2025 – 22:10 WIB
Program CSR Pertamina Cerdas, Patra Logistik hadir di SDN Tugu Utara 07, Koja, Jakarta Utara, untuk memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga keselamatan. Foto: dok PL

jpnn.com, JAKARTA - Patra Logistik berkomitmen mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan keselamatan anak-anak Indonesia.

Salah satunya melalui program CSR Pertamina Cerdas, Patra Logistik hadir di SDN Tugu Utara 07, Koja, Jakarta Utara, untuk memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga keselamatan.

Sebanyak 20 sukarelawan Patra Logistik berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Mereka melakukan pendekatan interaktif dan menyenangkan bersama anak-anak.

Baca Juga:

Para sukarelawan memberikan edukasi mengenai keselamatan di berbagai aspek kehidupan, mulai dari keselamatan berkendara, pengenalan rambu-rambu lalu lintas, hingga perilaku aman saat melakukan pengisian bahan bakar di SPBU.

Menariknya, para Awak Mobil Tangki (AMT) Patra Logistik turut berbagi kisah inspiratif tentang pengalaman mereka menjaga keselamatan selama proses pendistribusian energi ke berbagai wilayah di Indonesia. 

Mereka juga menceritakan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap keselamatan, terutama saat di jalan raya.

Dalam kesempatan tersebut, AMT berpesan kepada para siswa agar berani dan aktif mengingatkan keluarga dan lingkungan terdekat untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, termasuk hal sederhana seperti menggunakan helm ketika berkendara.

Cerita inspiratif dari para AMT menjadi pelajaran berharga bagi siswa tentang pentingnya disiplin, tanggung jawab, dan kerja sama dalam menjaga keselamatan diri maupun orang lain di lingkungan sekitar.

