Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Awal 2026, BYD Mendominasi Penjualan Mobil Listrik di RI, Naik Hampir 5 Kali Lipat

Kamis, 12 Februari 2026 – 16:48 WIB
Awal 2026, BYD Mendominasi Penjualan Mobil Listrik di RI, Naik Hampir 5 Kali Lipat - JPNN.COM
BYD Motor Indonesia mencatatkan penjualan positif pada kendaraan listrik pada awal Januari 2026. Foto: BYD

jpnn.com, JAKARTA - BYD Motor Indonesia mencatatkan penjualan positif pada kendaraan listrik pada awal Januari 2026.

Sebab, pabrikan mobil asal Tiongkok itu membukukan sekitar 5.200 unit pada awal tahun ini.

Angka tersebut meningkat hampir lima kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Baca Juga:

Performa ini membawa pangsa pasar BYD di segmen EV nasional menembus lebih dari 60%, menegaskan perannya dalam perkembangan kendaraan listrik di Indonesia.

Seiring dengan momentum positif tersebut, salah satu segmen kunci, yaitu SUV turut menjadi kontributor penting dalam pertumbuhan kendaraan listrik nasional.

Karakter SUV yang menawarkan posisi berkendara lebih tinggi, ruang kabin yang lapang, serta fleksibilitas penggunaan menjadikannya pilihan yang semakin diminati, baik untuk kebutuhan keluarga maupun perjalanan jarak jauh.

Baca Juga:

Luther Panjaitan, Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia mengatakan pertumbuhan pasar kendaraan listrik di awal 2026 menunjukkan bahwa adopsi EV di Indonesia semakin menguat.

"Peningkatan signifikan yang dicatatkan BYD pada Januari 2026, dengan pertumbuhan hampir lima kali lipat dibandingkan tahun lalu," ungkap Luther.

BYD Motor Indonesia mencatatkan penjualan positif pada kendaraan listrik pada awal Januari 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BYD Motor Indonesia  penjualan BYD  mobil listrik  BYD Atto 3 
BERITA BYD MOTOR INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp