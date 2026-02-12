Awal 2026, BYD Mendominasi Penjualan Mobil Listrik di RI, Naik Hampir 5 Kali Lipat

jpnn.com, JAKARTA - BYD Motor Indonesia mencatatkan penjualan positif pada kendaraan listrik pada awal Januari 2026.

Sebab, pabrikan mobil asal Tiongkok itu membukukan sekitar 5.200 unit pada awal tahun ini.

Angka tersebut meningkat hampir lima kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Baca Juga: Mengenal Inovasi Khusus Mobil Listrik BYD E3 Platform

Performa ini membawa pangsa pasar BYD di segmen EV nasional menembus lebih dari 60%, menegaskan perannya dalam perkembangan kendaraan listrik di Indonesia.

Seiring dengan momentum positif tersebut, salah satu segmen kunci, yaitu SUV turut menjadi kontributor penting dalam pertumbuhan kendaraan listrik nasional.

Karakter SUV yang menawarkan posisi berkendara lebih tinggi, ruang kabin yang lapang, serta fleksibilitas penggunaan menjadikannya pilihan yang semakin diminati, baik untuk kebutuhan keluarga maupun perjalanan jarak jauh.

Luther Panjaitan, Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia mengatakan pertumbuhan pasar kendaraan listrik di awal 2026 menunjukkan bahwa adopsi EV di Indonesia semakin menguat.

"Peningkatan signifikan yang dicatatkan BYD pada Januari 2026, dengan pertumbuhan hampir lima kali lipat dibandingkan tahun lalu," ungkap Luther.