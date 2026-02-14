Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Awal 2026, IPC TPK Catat Kinerja Positif 299.891 TEUs

Sabtu, 14 Februari 2026 – 08:45 WIB
Realisasi arus petikemas IPC TPK mencapai 299.891 TEUs hingga akhir Januari 2026. Foto: dok IPC TPK

jpnn.com, JAKARTA - IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) mengawali 2026 dengan mencatatkan kinerja operasional yang positif. 

Corporate Secretary IPC TPK Pramestie Wulandary mengatakan realisasi arus petikemas IPC TPK mencapai 299.891 TEUs hingga akhir Januari 2026.

Dia menyebut angka itu meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 280.743 TEUs atau tumbuh sekitar 6,82 persen (year-on-year). 

Pertumbuhan ini menjadi sinyal positif bagi aktivitas logistik dan perdagangan nasional di awal tahun.

“Peningkatan arus barang yang terjadi baik pada segmen internasional mau pun domestik,” ucap Pramestie dikutip, Sabtu (14/2).

Menurut Pramestie, selaras dengan fokus strategis Pelindo 2026 dalam memperkuat integrasi ekosistem kepelabuhanan, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan efisiensi rantai pasok nasional, IPC TPK terus mendorong optimalisasi operasional terminal peti kemas.

Dia menyebut upaya itu dilakukan melalui peningkatan produktivitas, keandalan layanan, dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

“Peningkatan kinerja IPC TPK dipengaruhi oleh pertumbuhan yang signifikan di beberapa area operasi,” ujar dia.

