JPNN.com - Otomotif - Mobil

Awal 2026, MG Indonesia Berikan Diskon Spesial untuk MG4 EV & ZS EV

Kamis, 15 Januari 2026 – 10:05 WIB
Awal 2026, MG Indonesia Berikan Diskon Spesial untuk MG4 EV & ZS EV
Morris Garages (MG) Motor Indonesia memberikan promo untuk dua mobil listrik andalannya, yakni MG4 EV dan MG ZS EV. ilustrasi. Foto: MG Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Mengawali 2026, pabrikan mobil Morris Garages (MG) Motor Indonesia memiliki strategi baru untuk mempermudah konsumen memiliki mobil listrik.

Salah satunya ialah memberikan promo menarik untuk dua mobil listrik andalannya, yakni MG4 EV dan MG ZS EV.

Promo yang berlaku hingga31 Januari 2026 itu tentu menjadi kesempatan bagi konsumen yang ingin berahli dari kendaraan konvesional menjadi listrik.

Salah satu Sales Consultant Dealer MG Jakarta membernarkan bahwa MG memberikan harga spesial bagi konsumen pada awal tahun ini.

Namun, promo tersebut memiliki periode terbatas.

“Benar ada harga khusus spesial di awal tahun ini dan periodenya terbatas. MG4 EV bisa dibawa pulang dengan harga mulai dari Rp 345 juta dan MG ZS EV di harga mulai dari Rp 330 juta," kata dia, Kamis (15/1).

Dia menjelaskan konsumen juga mendapatkan sejumlah keuntungan pada program awal tahun ini. Salah satunya seperti gratis garansi 1 tahun, cicilan bunga 0% selama 2 tahun.

Ada juga gratis voucher listrik selama 3 tahun, gratis portable charger. Keuntungan tambahan lainnya seperti home charging dan adapter V2L.

Morris Garages (MG) Motor Indonesia memberikan promo untuk dua mobil listrik andalannya, yakni MG4 EV dan MG ZS EV, dengan harga yang menarik.

