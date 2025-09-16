Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Awal Mula 2 Oknum TNI Terlibat Penculikan-Pembunuhan Kacab Bank

Selasa, 16 September 2025 – 19:53 WIB
Awal Mula 2 Oknum TNI Terlibat Penculikan-Pembunuhan Kacab Bank
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Wira Satya Triputra (kedua dari kiri) memberikan keterangan kepada pers terkait pengungkapan kasus penculikan yang berujung kematian Kepala Cabang Pembantu (KCP) salah satu bank di Jakarta Pusat berinisial MIP (37), Selasa (16/9/2025). ANTARA/Risky Syukur

jpnn.com, JAKARTA - Polisi mengatakan penculikan dan pembunuhan terhadap kepala cabang pembantu (KCP) salah satu bank di Jakarta Pusat Ilham Pradipta (37) telah direncanakan para pelaku sejak Juni 2025.

Polda Metro Jaya membeberkan kronologinya secara lengkap.

"Penculikan oleh 18 orang tersangka, termasuk dua orang oknum TNI itu ternyata telah direncanakan sejak Juni 2025," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra dalam jumpa pers, Selasa (16/9).



Dia mengatakan bahwa awalnya para tersangka berencana melakukan pemindahan uang dari rekening pasif (dormant) ke rekening yang telah disiapkan.

"Salah satu tersangka, yakni C alias Ken yang memiliki data rekening dormant di sejumlah bank, pada Juni 2025, menghubungi tersangka motivator Dwi Hartono (DH) untuk menyiasati pemindahan dana dari rekening itu," katanya.

Tersangka C pun telah menyiapkan tim IT untuk mengurus pemindahan dana tersebut. Namun demikian, pemindahan dana dari rekening pasif itu membutuhkan otoritas sekelas KCP bank.



"Sehingga pelaku atas nama C mengajak DH unjuk mencari kepala cabang atau cabang pembantu yang bisa diajak bekerja sama dalam rangka pemindahan uang tersebut ke rekening yang sudah disiapkan atau rekening penampungan," kata Wira.

Dalam menjalankan rencana itu, dua tersangka lain, yakni DH dan AAM, yang juga menjadi otak penculikan bersama C dan DH, diajak dalam perundingan siasat pada 30 Juli 2025.

Dua oknum TNI ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penculikan dan pembunuhan kacab bank Ilham Pradipta.

