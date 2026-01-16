Awal Tahun, Wuling Gelar Pameran dan Tebar Promo Menarik

Jumat, 16 Januari 2026 – 05:28 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Wuling Motors membuka 2026 dengan pameran bertajuk “New Year New Drive”, yang diharapkan bisa lebih dekat kepada konsumen.

Kegiatan digelar di tiga pusat perbelanjaan besar Jakarta dan sekitarnya mulai 14 hingga 28 Januari 2026.

Strategi itu dipilih untuk memberikan kemudahan bagi calon konsumen yang ingin melihat, mencoba, sekaligus membandingkan langsung teknologi yang ditawarkan Wuling di Indonesia.

“Melalui pameran ‘New Year New Drive’ ini kami ingin memberikan kesempatan bagi konsumen untuk bisa merasakan dan melihat secara langsung lini produk Wuling baik yang ICE, EV, maupun PHEV,” ujar Regional Sales Manager Wuling Motors, Fariz Adinata Ramadhani, dalam keterangannya, Jumat (16/1).

Salah satu daya tarik utama pameran ialah kehadiran Wuling Darion, medium MPV terbaru yang mengusung konsep Evolving Family Moments.

Model hadir dalam dua pilihan elektrifikasi, yakni EV dan PHEV.

Varian EV dibekali motor listrik 150 kW dengan MAGIC Battery Pro yang mampu menempuh jarak hingga 540 km (CLTC).

Sementara itu, varian PHEV mengombinasikan mesin bensin 1.498 cc dengan teknologi Ling Power dan Dedicated Hybrid Transmission (DHT), menghasilkan jarak tempuh kombinasi hingga 1.000 km.